Afyonkarahisar Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem eğitimi verildi

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde üreticilere yönelik kuşburnu ve badem yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kuşburnu ve badem yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, bakım uygulamaları ve üretim süreçlerine ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

Eğitim çalışmasıyla üreticilerin yetiştiricilik konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı