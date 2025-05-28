Afyonkarahisar Müftülüğü Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Afyonkarahisar Müftülüğü Futbol Takımı Şampiyon Oldu
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında, müftülük futbol takımı şampiyonluk elde etti. Finalde üstün performans sergileyen takım, başarısını İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'na takdim etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kurum içi dayanışmayı artırmak, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında müftülük futbol takımı şampiyon oldu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kurum içi dayanışmayı artırmak, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. İl ve ilçe müftülükleri arasında büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından, İl Müftülüğü futbol takımı şampiyonluğu elde etti. Turnuva finalinde üstün performans sergileyerek rakibini mağlup eden İl Müftülüğü takımı, teknik heyet ve oyunculardan oluşan bir ekiple birlikte İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında turnuva şampiyonluk kupası Müftü İmamoğlu'na takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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