Afyonkarahisar Müftülüğü Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kurum içi dayanışmayı artırmak, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında müftülük futbol takımı şampiyon oldu.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kurum içi dayanışmayı artırmak, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. İl ve ilçe müftülükleri arasında büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından, İl Müftülüğü futbol takımı şampiyonluğu elde etti. Turnuva finalinde üstün performans sergileyerek rakibini mağlup eden İl Müftülüğü takımı, teknik heyet ve oyunculardan oluşan bir ekiple birlikte İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında turnuva şampiyonluk kupası Müftü İmamoğlu'na takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR