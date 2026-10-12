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Afyonkarahisar İhsaniye'de Ziraat Odası personeline ÇKS bilgilendirmesi yapıldı

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Afyonkarahisar İhsaniye'de Ziraat Odası personeline ÇKS bilgilendirmesi yapıldı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde ÇKS işlemleri için Ziraat Odası personeline bilgilendirme çalışması yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince ürün girişlerindeki sorunlar ve çözüm yöntemleri anlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla Ziraat Odası personeline yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ÇKS kapsamında ürün girişleri sırasında karşılaşılan sorunlar ele alındı. Söz konusu sorunların giderilmesine yönelik izlenmesi gereken yöntemler ve işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. ÇKS kayıtlarının doğru oluşturulması, veri giriş süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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