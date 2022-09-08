Afyonkarahisar İGM toplantıları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclis (İGM) toplantısında ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşerek karar bağlanırken, birçok köyün sıkıntısını çözen önergeler kabul edildi.

İl Genel Meclisi Eylül ayı 4. birleşiminde ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görülerek karar bağlandı. İhtisas komisyonlarından gelen "Bolvadin ilçesi 2022 yılı yatırım programında tarımsal hizmetler makine Teçhizat mal ve hizmet alımı harcama kaleminde bulanan 90 bin TL ödeneğin köylerin ihtiyaçları için Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması oy birliği ile kabul edildi. Dinar ilçesine bağlı köylerin arazi yollarının pancar söküm sezonu başlamadan kumlanarak düzeltilmesi komisyon tarafından uygun görüldü. İhsaniye ilçesine bağlı köylerde sineklerin çoğalması nedeniyle ilaçlama yapılması talebi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından değerlendirilmesi uygun görüldü.

Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünün ana asfalt yol girişine kadar olan yolun sıcak asfalt yapılması talebi incelenerek değerlendirilmesi komisyonca uygun görüldü" şeklindeki raporlar mecliste oy birliği ile kabil edildi. - AFYONKARAHİSAR