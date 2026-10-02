Haberler

Afyonkarahisar Evciler'de Tarım ve Orman ekipleri işletmelerin kapasitesini inceliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Evciler'de Tarım ve Orman ekipleri işletmelerin kapasitesini inceliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelerin kapasite ve üretim şartlarını yerinde inceliyor. Saha çalışmalarında kapasite raporlarına esas veriler toplanırken yetkililer incelemelerin aralıksız süreceğini belirtti.

Afyonkarahisar Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki işletmelerin mevcut kapasitelerini ve üretim şartlarını yerinde incelemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim ve inceleme ziyaretlerine devam ediyor. Yapılan saha çalışmaları çerçevesinde, işletmelerin mevcut üretim kapasiteleri ve çalışma şartları detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

Hazırlanacak kapasite raporlarına esas teşkil edecek verilerin toplanması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ekipler, tesislerin fiziki durumunu ve üretim şartlarını yerinde tespit ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmelerin mevcut durumlarının netleştirilmesi ve tarımsal, endüstriyel üretimin niteliğinin artırılmasına yönelik incelemelerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Test sonucu belli oldu
Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak kapıda, fırtına geliyor