Afyonkarahisar'da Tarım Ürünleri Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da ekimi yapılan tarım ürünlerinde hasat verimliliği ve kalite için gerçekleştirilen ürün kontrolleri devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan ürün kontrolleri devam ediyor. Gerçekleştirilen kontroller ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "2025 üretim yılında havza ürünlerimiz ekiliş alanlarında Uzaktan Algılama(UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) yöntemleri ile referans parseller aracılığıyla farklı zamanlarda elde edilen uydu görüntüleri kullanılarak beyan doğrulama çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmanın kontrolü için İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde(ÇKS) beyan verilen ürünlerin doğruluğu ve ekiliş kontrolleri yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR