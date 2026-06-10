Su ürünleri tesisine yönelik denetim

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri sektörüne yönelik yatırımların mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi ve üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Gerçekleştirilen denetim çalışmasıyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde su ürünleri sektörüne yönelik yatırımların değerlendirilmesi ve üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların takip edilmesi amacıyla teknik inceleme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu çerçevede Emirdağ İlçesi Organize Sanayi Bölgesinde bir firması tarafından yapımı devam eden su ürünleri işleme tesisinde il müdürlüğümüz teknik personellerince yerinde inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sırasında tesisin yapım süreci değerlendirilmiş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmış ve ilgili hususlar yerinde gözlemlenmiştir. Tesisin faaliyete geçiş sürecine yönelik çalışmalar mevzuat çerçevesinde takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı