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Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesinde Yangın: 5 Dükkan Zarar Gördü

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Afyonkarahisar'daki İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede yayılarak 5 dükkanı etkiledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Sanayi sitesinde çıkan yangında 5 dükkan zarar gördü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 5 dükkanı etkilerken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda dükkanı sararken çevre esnafları ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından demir doğrama atölyesi alevlere teslim olurken, yangından toplamda 5 dükkanın etkilendiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesinde Yangın: 5 Dükkan Zarar Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Yerel

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