Afyonkarahisar'da Organize Tarım Bölgesi Yatırımları Hızlanıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın tarımsal ve hayvansal üretim potansiyeline dikkat çekerek, "Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Afyonkarahisar'da toplamda 8 milyon metrekare olarak planlanan ve ilk etabı Çay ilçesi Kadıköy'de 2 bin 900 dekarlık alanda kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TDİOSB) kurulması için çalışmalar hızla sürüyor. Kente gelen Bakan Yardımcısı Bağcı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte TDİOSB ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Afyonkarahisar'ın tarımsal ve hayvansal üretim potansiyeline dikkat çeken Bağcı, "Bakanlığımızın en önemli projelerinden olan, yenilenebilir enerji kullanan, sürdürülebilir üretim ve istihdam alanında ülkemize ve ilimize ciddi katkıları bulunacak olan Organize Tarım Bölgeleri yatırım sürecini biz geçen yıldan itibaren hızlandırdık. 61 adet Organize Tarım Bölgesinin 43 adedinin idari oluşum sürecini tamamladık. Yani tüzel kişilik kazandırdık. 14 adet Organize Tarım Bölgesinin ise alt yapı sürecini bitirdik. Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız. Bu kapsamda geçen sene Afyonkarahisar ilimize 2 adet organize tarım bölgesi kazandırmanın memnuniyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin destekleriyle toplam 2 bin 500 dekar alanda Bolvadin Besi Organize Tarım Bölgesi kuruldu. Bu OTB bittiğinde yaklaşık 57 adet işletme parseli ve 4 adet sanayi parseli burada yer alacaktır. Alt yapı süreci tamamlandıktan sonra 10 bin baş hayvan kapasiteli Besi OTB'de 400 kişiye istihdam sağlamış olacağız" dedi.

3 bin kişilik istihdam hedefleniyor

Çobanlar, Bolvadin ve Çay Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgiler veren Bağcı, "Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla idari oluşum sürecini tamamlamış olduk. Burada 2 adet adalarımız olacak. Bir sanayi adaları, iki sera adaları. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. Sanayi adalarında ise paketleme ve depolama alanlarının yanı sıra eğitim ve araştırma alanları, biyokütle tesisi, GES ve atık yönetimi alanı yer alacaktır. Bu OTB aynı zamanda sıfır atık ilkesine dayalı olarak çalışacak. Jeotermal enerjiyi kullanacak ve kesim suretinin alt yapısı burada kurulacaktır. Yaklaşık 3 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Bu istihdamın ilk etapta yüzde 65'i kadınlardan oluşacak. Bu bizim için önemli bir gelişme. İlk etabı tamamladığımızda hem üretimin hem de istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Bu iki OTB'nin şehre kazandırılması noktasında destekleri ve gayretleri için valimize ve bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR