Afyonkarahisar'da Kornişon Salatalık Kontrolleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Kornişon Salatalık Kontrolleri Devam Ediyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kornişon salatalık ekimi yapılan alanlarda hastalık ve zararlı kontrollerinin sürdüğünü açıkladı. Üreticilere bilgilendirme yapılıyor ve alım noktaları ziyaret ediliyor.

Afyonkarahisar'da hasadı devam eden kornişon salatalıklarda hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanlarınca ilimizin merkezinde kornişon salatalık ekimi yapılan alanlarda kontroller devam etmektedir. Teknik personellerimiz tarafından ekim yapılan alanlarda hastalık ve zararlı kontrollerine devam edilirken üreticilere üretim hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca kornişon salatalık alım noktaları da ziyaret edilerek alıcı ve üreticilerle görüş alışverişinde bulunulmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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