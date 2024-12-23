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Afyonkarahisar'da Kestane Fiyatları 200 TL'yi Buldu

Afyonkarahisar'da Kestane Fiyatları 200 TL'yi Buldu
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Afyonkarahisar'da semt pazarları ve manavlarda kış meyvesi kestanenin kilogram fiyatı 150-200 TL arasında değişiyor. Vatandaşların yoğun ilgisi gözlemleniyor, fakat manavlar kalite konusunda uyarılarda bulunuyor.

Afyonkarahisar'da semt pazarları ve manavlarda kilogram fiyatı 150-200 TL arasında satılan kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden kestaneye, vatandaşın ilgisinin yoğun olduğu belirtildi.

Kış mevsiminin baş tacı meyvelerinden biri olan kestaneye ilgi yoğun. Semt pazarları ile manav tezgahlarını süsleyen kestane bu yıl da fiyatıyla en pahalı meyve olma özelliğini koruyor.

Şuhut'ta uzun yıllardır manav esnafı olarak çalışan İbrahim Uluçay, fiyatı yüksek olmasına rağmen kestaneye olan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Uluçay, "Havaların soğumasıyla kestanede biraz hareketlenme oldu. Şu anda maliyeti perakende fiyatı 200 lira biz de maliyetine satıyoruz. Kestane fiyatları 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Kestane alırken kabuğunun ayrılması, lezzet tadı, iriliği, boy farkı, deliksiz bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Uluçay ayrıca çok büyük ve soyulmayan kestaneler konusunda da vatandaşları uyararak, "Alanlara almamalarını tavsiye ediyoruz, alıp da çöpe atmasınlar yani" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar ise fiyatına rağmen kestaneden vazgeçemediklerini ve özellikle soba üstünde akşamları sohbet eşliğinde kestane tükettiklerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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