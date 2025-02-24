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Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Yatırımcılarla Buluştu

Afyonkarahisar'da Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Yatırımcılarla Buluştu
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Sera Yatırım Günleri Fuarı'nda, Çay, Çobanlar ve Bolvadin bölgesinde kurulacak olan jeotermal kaynaklı sera yatırım alanları hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da 2 bin 900 dekarlık alanda kurulacak olan Çay, Çobanlar, Bolvadin, Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB hakkında yatırımcılara bilgiler verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Seracılık sektörünün büyük buluşması olan ikinci Sera Yatırım Günleri Fuarı'na Afyonkarahisar ikinci defa ev sahipliği yaptı. Bakanlığımızı temsilen açılan stantta il müdürlüğümüzce katılım sağladı. Fuarda ilimiz Çay ilçesi Kadıköy köyünde yaklaşık 2 bin 900 dekarlık alanda kurulacak olan tüzel kişilik kazanmış Çay, Çobanlar, Bolvadin, Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB hakkında yatırımcılara bilgiler verildi. Ayrıca ilimizde su verimliliği seferberliği alanında yapılan çalışmalar anlatıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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