Afyonkarahisar'da Çiftçilere Eğitim Toplantıları Düzenlendi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen çiftçi eğitim toplantılarında, uzmanlar tarafından önemli konular ele alındı ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Paşacık ve Karahallı köylerinde, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla çiftçi eğitim toplantıları düzenlendi.

Program, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan Tür, Veteriner Hekim Süleyman Aslan ve Ziraat Mühendisi Kübra Çorapçı tarafından gerçekleştirildi. Toplantılarda, çiftçilerin üretim süreçlerini doğrudan etkileyen önemli başlıklara ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bakanlık tarafından sunulan tarımsal desteklemeler, hayvancılıkta büyük öneme sahip şap hastalığı ve korunma yöntemleri, tarım sigortalarının kapsamını belirleyen TARSİM uygulamaları ile önümüzdeki dönem uygulanacak planlı üretim modeli, uzmanlar tarafından kapsamlı biçimde anlatıldı.

Paşacık ve Karahallı köylerinde yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitimlerde, çiftçilerin sahadan gelen soruları yanıtlanırken, üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

Yetkililer, tarımsal eğitimin sürekliliğine dikkat çekerek, bilinçli üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
