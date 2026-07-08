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Hububat hasadı yapılan bölgelerde biçerdöver kontrolleri sürüyor

Hububat hasadı yapılan bölgelerde biçerdöver kontrolleri sürüyor
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Afyonkarahisar'da hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, dane kayıplarını azaltmak ve ürün kalitesini korumak için biçerdöver denetimleri aralıksız sürüyor. Teknik ekipler, Çay, Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde yoğunlaşan kontrollerde biçerdöver ayarları, operatör belgeleri ve dane kayıplarını inceliyor.

Afyonkarahisar genelinde hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, dane kayıplarını en aza indirmek ve ürün kalitesini korumak amacıyla biçerdöver denetimleri aralıksız sürüyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı teknik ekipler, hasat yapılan alanlarda biçerdöverlere yönelik kontrollerini sıklaştırdı. Çay, Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde yoğunlaşan denetimlerde; biçerdöverlerin teknik ayarları, operatör belgeleri ve hasat sırasında oluşabilecek dane kayıpları titizlikle inceleniyor.

Hasadın güvenli, verimli ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarında, teknik personel tarafından biçerdöver operatörlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeler de yapılıyor. Kurallara uymayan ve fazla dane kaybına sebep olan araçlara karşı önlemler alınırken, üreticilerin mağdur olmaması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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