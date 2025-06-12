Afyon Pastırması ve Sucuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Afyon Pastırması ve Sucuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Afyon pastırması ve sucuğu, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak hem üreticiler hem de kentte yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı. Üreticiler, lezzetin kendine has aroması ve yerinde kullanılan etlerin bu başarıda etkili olduğunu belirtti.

Afyon pastırmasıyla birlikte sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması kentte memnuniyetle karşılanırken, üreticiler ise pastırmanın lezzetinin kendine has aroması, sucuğunun ise etinin ve baharatının yerinde kullanılmasından geldiğini ifade etti.

Son yıllarda sucuğun ardından lezzeti ile adından söz ettirmeye başlayan Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili almayı başardı. Mizah programlarına dahil konu olan 'Kayseri pastırması mı, Afyon pastırması mı?' tartışmaları sonrası Afyon pastırmasının AB'den tescil alması kentte yaşayanları mutlu etti.

Pastırma ve sucuk üreticisi Enfes Et'in satış yetkililerinden Kader Buğday, Afyon pastırması ile birlikte sucuğunun AB'den tescil alarak aslında hak ettiği değeri bulduğunu ifade etti. Buğday, "Pastırma ve sucuğun üretiminde kendi ürettiğimiz hayvanların etini kullanıyoruz. Aslında en önemli olan konu hayvanların doğal beslenmesi. Tescil alınması bizleri çok mutlu etti. En iyi et ve usta neredeyse aslında başarı geliyor. Afyon pastırması mı, Kayseri pastırması mı? diye sorulacak olursa da Kayseri de bizim, Afyon da yani hepsi Türkiyemiz'in" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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