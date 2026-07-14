Kadın çiftçilere yönelik eğitimler sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik "Çiğ Süt Kalitesinin Artırılması" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Eğitimde, çiğ süt üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, sağım hijyeni, sütün uygun şartlarda muhafazası ve üretim sürecindeki temel uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yetkililer, üretimde kalite ve gıda güvenilirliğinin artırılması amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Program çerçevesinde ayrıca Kur'an Kursu tarafından düzenlenen aşure etkinliğine de katılım sağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı