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AFAD Başkanı Memiş, Ilıksu'da incelemelerde bulundu

AFAD Başkanı Memiş, Ilıksu'da incelemelerde bulundu
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AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, aşırı yağışlardan etkilenen Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, aşırı yağışlardan etkilenen Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde incelemelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarılarının ardından metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düşen Kozlu ilçesinde hasar tespitini temizleme çalışmaları sürüyor.

AFAD Başkanı Vali Okay Memiş ilçeye bağlı Ilıksu mevkisinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bölgede restoranı bulunan Kadir Çetin isimli esnaf başkan Memiş'e yapılan yatırımlar ve derenin girişine tersip bendinin yapılmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Memiş, Çetin'i İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştürdü. Çetin Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ederek mağduriyetlerinin yapılan yatırımlarla büyük oranda azaldığını aktardı. Bakan Yerlikaya'da vatandaşın memnuniyetini ve teşekkürlerini ilk kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini aktardı.

Gazetecilere konuşan Çetin, telefondaki diyalogu anlattı. Yerlikaya'ya tersip bendinin yapılmasından dolayı teşekkürlerini sunduklarını aktaran Çetin, "Yapılan yatırımlar ve alınan iş makineleriyle birlikte dere yataklarında afetlerden dolayı zararların en aza indirildiğini konuştuk. Teşekkürlerimizi ilettik. Sayın bakanımız da kabinede bu durumu Cumhurbaşkanımıza ileteceğini söyledi. Her yıl en az yağan yağmurda bile büyük sıkıntı yaşıyorduk. Bu sene bölgemize yapılan tertip bende ile bu sıkıntıyı çok şükür ucuz atlattık" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Okay Memiş Ekonomi Tarım Yerel Kozlu AFAD

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