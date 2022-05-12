ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek - Haberler

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ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ ev sahipliğinde Frizbi Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası'nın teknik toplantısı gerçekleşti.

AYDIN (İHA) - Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası'nın teknik toplantısı gerçekleşti.

10 takım ve 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan Frizbi Türkiye Şampiyonası, 12-13 Mayıs 2022 tarihinde ADÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek. Gerçekleştirilecek olan şampiyona için teknik toplantı düzenlendi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Şampiyona yer alacak tüm sporculara başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Yerel, Haberler

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