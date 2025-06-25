Adıyamanlı Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Adıyamanlı Güreşçiler Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti
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16-22 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen 10-14 Yaş Kadınlar Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, başarılı sporcuları tebrik etti.

16-22 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen 10-14 Yaş Kadınlar Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Adıyamanlı güreşçiler büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 6 bin 500 sporcunun katıldığı dev organizasyonda Adıyaman'ı temsil eden sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, başarılı sporcuları ve antrenörleri Gökhan Çalğan ile Mehmet Sarıkaya'yı makamında ağırlayarak tebrik etti.

İl Müdürü Keleş, Adıyamanlı güreşçilerin Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Milli Takım'a davet edildiğini belirterek, "Adıyaman olarak ulusal ve uluslararası düzeyde şampiyon sporcular yetiştiren bir şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarılar, gelecekte kazanılacak yeni şampiyonlukların da habercisidir. Sporcularımızı ve onların bu başarısında emeği geçen değerli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Fikret Keleş ile Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, başarılı sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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