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Adıyaman yerel haberleri | Sincik'te bal sağım sezonu başladı

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Adıyaman yerel haberleri | Sincik'te bal sağım sezonu başladı

Adıyaman bölgesinden gelen habere göre Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal bal için bitki florası zengin olan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bal sağım sezonu başladı.

Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal bal için bitki florası zengin olan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bal sağım sezonu başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclis Üyeleri Sincik ilçesindeki bal hasadına katıldı.

Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, ilk olarak ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği ve Sincik Arıcılık Eğitim Kültür Derneği tarafından Sincik ilçesinde düzenlenen bal sağım sezonunun açılışına katıldı. Vali Çuhadar, bal sağım sezonunun arı yetiştiricilerine bereket getirmesini dilediğini söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Çuhadar Adıyaman Yerel Haberler

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