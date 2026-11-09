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Adıyaman Valisi Küçük, Kahta OSB'deki zeytinyağı tesisini ziyaret etti

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Adıyaman Valisi Küçük, Kahta OSB'deki zeytinyağı tesisini ziyaret etti
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, zeytin hasadı başlarken Kahta OSB'deki Torunoğlu Zeytin İşleme Tesisi'ni ziyaret edip üretimi inceledi. Küçük, tesis sahibi Mehmet Torunoğlu'ndan bilgi aldı ve zeytinyağı üretiminin Adıyaman ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağı üretim merkezini gezdi.

Vali Abdullah Küçük, Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Torunoğlu Zeytin İşleme Tesisini ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Zeytin hasat sezonunun başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Vali Abdullah Küçük, tesis sahibi Mehmet Torunoğlu'ndan zeytinlerin işlenerek zeytinyağına dönüştürülme aşamaları, üretim kapasitesi ve tesisin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Küçük, zeytin ve zeytinyağı üretiminin Adıyaman'ın tarımsal potansiyeli ve yerel ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerel işletmelerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Vali Küçük, yeni üretim sezonunun üreticiler ve işletmeler açısından verimli geçmesi temennisinde bulunarak tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Adıyaman'da zeytin hasadıyla birlikte başlayan yeni sezonun, kentteki tarımsal üretime ve yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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