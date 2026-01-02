Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli Projesi'nde sona yaklaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Adıyaman Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tüneli Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projede sona yaklaşıldığı bildirildi.

Adıyaman'a yönelik su yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje kapsamında Türkiye'de kendi alanında en büyük denge bacasının Adıyaman'a kazandırıldığını söyledi.

Balta, "Bu kapsamda, Türkiye'de inşa edilen su yapıları arasında 25 metre çap genişliğiyle kendi alanındaki en büyük denge bacasını Adıyaman'a kazandırıyoruz" dedi.

Basınçlı su iletim hatlarında oluşabilecek aşırı basınçlara karşı en güvenli çözümün denge bacası kullanımı olduğunu vurgulayan Balta, Koçali Barajı rezervuarında biriktirilecek 297 milyon metreküp suyun güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla alanında uzman mühendislerce önemli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Proje kapsamında uzunluğu bin metre olan yaklaşım kanalının kazı ve harçlı perde imalatlarının tamamlandığını belirten Balta, "Türkiye'nin en büyük çapına sahip denge bacasında 104 metrelik kazı imalatını tamamladık, beton kaplama çalışmalarına başladık" dedi.

Toplam uzunluğu 5 bin 524 metre olan iletim tünelinin 331 metrelik kısmının konvansiyonel yöntemle açıldığını aktaran Balta, kalan 5 bin 194 metrelik bölümün ise Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli tünel açma makinesi ile tamamlandığını kaydetti.

Artık Avrupa teknolojisine ihtiyaç duymadıklarını kendi projelerini yerli üretim iş makinelerini kullandıklarını dile getiren Balta, Koçali Sulaması Projesi'nin tamamlanmasıyla 187 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Balta, projenin aynı zamanda Adıyaman il merkezinin içme suyu ihtiyacına da hizmet edeceğini söyledi.

Balta, "Projenin hayata geçmesiyle milli ekonomiye yıllık 1 milyar 907 milyon TL katkı sağlanmasının yanı sıra 19 bin kişiye ilave istihdam oluşturulması bekleniyor. Bu yatırım, Adıyaman'ın sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sunacak" diye konuştu. - ADIYAMAN