Haberler

Adıyaman'ın tarım sorunu Cumhurbaşkanına iletildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son yıllarda pandemi, deprem, kuraklık ve don afetleri nedeniyle büyük zarar gören Adıyaman'ın tarımıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Son yıllarda pandemi, deprem, kuraklık ve don afetleri nedeniyle büyük zarar gören Adıyaman'ın tarımıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Adıyaman Ziraat Odası'nda bir araya gelerek kentin tarımsal sorunlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'daki Adıyaman ziyaretini önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Özkan, ilçelerdeki ziraat odası başkanlarıyla yaptıkları toplantıda baraj ve göletler, kuraklık ve don afetinden etkilenen çiftçilerin durumu ile çeşitli tarımsal sorunları içeren bir dosya hazırladıklarını belirtti.

Başkan Özkan, "Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz bu raporla ilimizin tarımsal sorunlarının çözümü için adım atılacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi yönünde umutluyuz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.