Adıyaman'ın tarım sorunu Cumhurbaşkanına iletildi

Son yıllarda pandemi, deprem, kuraklık ve don afetleri nedeniyle büyük zarar gören Adıyaman'ın tarımıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Adıyaman Ziraat Odası'nda bir araya gelerek kentin tarımsal sorunlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'daki Adıyaman ziyaretini önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Özkan, ilçelerdeki ziraat odası başkanlarıyla yaptıkları toplantıda baraj ve göletler, kuraklık ve don afetinden etkilenen çiftçilerin durumu ile çeşitli tarımsal sorunları içeren bir dosya hazırladıklarını belirtti.

Başkan Özkan, "Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz bu raporla ilimizin tarımsal sorunlarının çözümü için adım atılacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi yönünde umutluyuz" diye konuştu. - ADIYAMAN