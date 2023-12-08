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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

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Sincik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Sincik- Kahta Karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Sincik ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı. Etkili olan sis hayatı olumsuz yönden etkiledi. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Sincik- Kahta Karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri dörtlü sinyallerini yakarak yolda ilerleye bildi. Sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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