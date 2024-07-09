Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Esnaflarla Buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, esnaflarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Gölbaşı ilçesi Turan Özdemir Caddesinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, esnaflarla uzun bir süre sohbet etti. Esnafların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Seyhan, esnaflarla birlikte yaptığı kahvaltı sonrası istek, öneri ve şikayetlerini de tek tek not aldı. - ADIYAMAN