Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Dağcı, un maliyetlerinin esnafı zorladığını söyledi

Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Erhan Dağcı, un, enerji ve akaryakıt başta olmak üzere artan üretim maliyetlerinin fırıncı esnafını zorladığını belirtti.

Fırıncı esnafının tüm ekonomik zorluklara rağmen vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için özveriyle çalıştığını ifade eden Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Erhan Dağcı, deprem döneminde, kış şartlarında, bayramlarda ve zor günlerde fırınların hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Artan maliyetlerin esnaf üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini belirten Dağcı, un fabrikaları, tedarikçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Dağcı, fırıncı esnafının daha uygun şartlarda un temin edebilmesi için alternatifleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Önceliklerinin fırıncı esnafının ayakta kalması, vatandaşların kaliteli ekmeğe erişiminin sağlanması ve emeğin karşılığının korunması olduğunu vurgulayan Dağcı, tüm üyelere dayanışma çağrısında bulundu.

Dağcı, "Fırıncı esnafımız, artan un, enerji, mazot ve diğer giderlere rağmen vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Depremde, kış şartlarında, bayramlarda ve en zor günlerde fırınlarımızı açık tutarak vatandaşlarımıza hizmet verdik. Ancak bugün ağır ekonomik şartlarla mücadele ediyoruz. Esnafımızın emeğini korumak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Un fabrikaları, tedarikçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek esnafımızın daha uygun şartlarda un temin edebilmesi için alternatifleri değerlendiriyoruz. Önceliğimiz, fırıncı esnafımızın ayakta kalması, vatandaşlarımızın kaliteli ekmeğe erişmesi ve emeğin değerini korumasıdır. Tüm üyelerimizi dayanışmaya, kalite ve gramaj standartlarına hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Fırıncı esnafımız yalnız değildir. Odamız, dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı