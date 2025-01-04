Adıyaman'dan Avrupa'ya Nar İhracatı İçin Pestisit Analizleri Başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinden Avrupa'ya ihracat edilmek üzere pestisit analizleri için nar numuneleri alındı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki soğuk hava depolarında muhafaza edilen nar meyvesi, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlanıyor. İhracat sürecinin bir parçası olarak, ürünlerin Avrupa standartlarına uygunluğunu belirlemek amacıyla pestisit analizleri için numune alma işlemi gerçekleştirildi.

Samsat'ta nar üretimi ve ihracatına büyük önem verilirken, kalite standartlarının korunması ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Uzman ekipler tarafından alınan numuneler, laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde incelenecek ve pestisit kalıntısı olup olmadığı değerlendirilecek. - ADIYAMAN