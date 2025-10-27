Adıyaman'da Yeniden Hayat Başladı: Ticari Faaliyet ve Konutlar Canlanıyor

Adıyaman'da rezerv alan ilan edilen Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde ticari faaliyet, konutlarda da yaşam yeniden başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 6 Şubat depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı ve bulvara bağlı caddelerin bir kısmı rezerv alan ilan edilmişti. Asrın felaketinin hemen ardından yapımına başlanan rezerv alanlarda dükkan, iş yeri ve konutlar hızla yükseldi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplamda 240 bin metrekarelik zemin alanında 350 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde toplam bağımsız 3 bin 150 ticari alan ve konutun, 2 bin 192'si rezerv alan, 958'i ise kent meydanı ve çarşı projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Eski Emniyet Müdürlüğünden Valilik kavşağına kadar olan alanda yapılan konutların bitenleri sahiplerine teslim edildi. Buralarda yaşam ve ticari faaliyet başladı. Ticari faaliyete başlayan esnafın yanı sıra iş yerlerinde düzenleme yaparak önümüzdeki günlerde başlayacak işletmeler yer alıyor.

"Şu anda inşalarımız sona erdi, insanlar yerleşti ve binalarımız hayat buldu"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emlak Konut Rezerv Alan Bölge Sorumlusu İnşaat Mühendisi Volkan Hazar, "Atatürk Bulvarı bölgesi için bahsediyorum, 2 bin 192 bağımsız bölümün tamamlamış ve devam etmekte olduğumuz bölgelerimiz var. Bizim arkamızda görmüş olduğunuz etap B ada 2 ve ada 1 bölgelerinde şu anda inşalarımız sona ermiş, insanlar yerleşmiş ve binalarımız hayat bulmuş bulunmakta. Ekip arkadaşlarım ve ben zaten depremden bu yana biz de buraları, bu sevinci yaşamak için uzun çabalar ve gayretler gösterdik. Biz de bunları gördükçe mutlu oluyor, seviniyoruz. İnsanlar yerleşmeye başladı. Onlar zaten yüzde 30 yüzde 40'ın üzerinde yerleşme oranına sahip bu bölge için bahsediyorum. Bunun akabinde de dükkanlarımızda da işletmeler kendi içlerinde özel tadilatlarını yaptırmakta, bunun haricinde işletmeye başlamış olup satışlarına, işlerine devam etmiş esnafımız var. Bunları görmek de bizi ayrıca memnun ediyor" dedi.

"Şehri ayaklandırmak için gerek devletimiz, gerek emlak konut el birliğiyle güzel çalışmalar yaptı"

Esnaf Yasin Öztekin, "6 Şubat'tan sonra yeniden şehri ayaklandırmak için gerek devletimiz, gerek emlak konut el birliğiyle güzel çalışmalar yaptı, yeni yerler yaptı. Biz de şu an emlak konuta ait iş yerinde yeni bir işletme açtık. Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Allah devletimizden razı olsun"

Esnaf Esra Özden ise "Benim kendi dükkanım komple yıkılmıştı. Ağır hasarlıydı ve acil yıkım kararı alınmıştı. Şimdi biz burada iş yeri açtık, memnunuz. Daha önce konteyner kentteydik. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN