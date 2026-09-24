Adıyaman'da üreticilere 229 çapa makinesi ve 142 budama makası dağıtıldı

Adıyaman'da tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çiftçilere 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası dağıtıldı.

Adıyaman'da üreticilerin mekanizasyon imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla tarım alet ve ekipmanları dağıtım programı düzenlendi. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen, "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim şartlarının Sağlanması Projesi" ile "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere çeşitli tarım alet ve ekipmanları teslim edildi. Projeler kapsamında üreticilere 229 adet çapa makinesi, 142 adet budama makası ve 142 adet sırt pompası dağıtıldı. Desteklerle tarımsal üretimde mekanizasyonun artırılması, iş gücü ve üretim maliyetlerinin azaltılması ile verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor. Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentin üzüm, fıstık, nar ve badem başta olmak üzere önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın tarımsal potansiyelinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Vali Küçük, "Önümüzdeki yıllarda inşallah zeytin ve çam fıstığında da Adıyaman'ın söz sahibi olması için projelerimizi ve gayretlerimizi artıracağız. Bu güçlü potansiyeli daha da geliştirmek, üreticimizin maliyetlerini azaltmak ve verimliliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üreticimiz güçlenirse Adıyaman güçlenir, Adıyaman güçlenirse ülkemiz güçlenir" dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise her zaman çiftçilerin, üreticilerin yanında olduklarını bu tür projelerle üreticileri desteklediklerini vurguladı.

Program, tarım alet ve ekipmanlarının üreticilere teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı