Tarımsal kalkınmayı güçlendirecek 4 projenin protokolü imzalandı

Adıyaman'da, tarımın güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 4 projenin protokolü imzalandı. Projeler, ürün kalitesini artırma, hayvancılığı teşvik etme ve hijyen koşullarını iyileştirme hedeflerini taşıyor.

Bereketli topraklarıyla tarımın önemli merkezlerinden biri olan Adıyaman'da, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan 4 projenin protokolü imzalandı.

Valilik İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde; ürünlerin kalite ve veriminin artırılması, üreticilerin desteklenmesi, kırsalda yaşamın güçlendirilmesi ve köyden kente göçün azaltılması hedefleri doğrultusunda hazırlanan "Adıyaman'da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması", "Fiğ Ekimi ile Çelikhan'da Hayvancılığa Teşvik", "Adıyaman İli Arıcılık Proje Faaliyetlerinin Geliştirilmesi" ve "Adıyaman Fırınlarında Hijyenik şartların Artırılması" projelerinin protokolü düzenlenen törenle imza altına alındı.

Projelerin protokolü, Vali Osman Varol'un himayelerinde, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan arasında imzalandı.

Yeni tarımsal üretim modeline uygun, kontrollü ve planlı tarım uygulamaları kapsamında hayata geçirilecek projelerle, hem üretimde verimin hem de üreticilerin gelirinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 15 bin adet zeytin fidanı, bin 500 adet arılı kovan, 2 bin 550 adet hamur pasası, 369 adet koruyucu elbise, 369 paket hijyenik malzeme ve 2 ton fiğ tohumu üreticilere dağıtılacak.

Yetkililer, üretime değer katan çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, tarımı büyütmeye, üretimi çeşitlendirmeye ve bereketi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

İmzalanan projelerin Adıyaman'a, çiftçilere, üreticilere ve tüm vatandaşlara hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
