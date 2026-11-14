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Adıyaman'da su ürünleri denetimleri çapraz kontrollerle yoğunlaştırıldı

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Adıyaman'da su ürünleri denetimleri çapraz kontrollerle yoğunlaştırıldı
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Adıyaman'da su ürünleri denetimleri yoğunlaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iç sular, satış yerleri ve soğuk hava depolarında balıkların boy ve ağırlık şartları ile ruhsatları inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla Adıyaman'da da kontroller yoğunlaştırıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimlerde; iç sular, balıkların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, soğuk hava depoları ile toptan ve perakende su ürünleri satış yerleri kontrol edildi.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan'ın da katıldığı denetimlerde, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından çapraz kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde avlanan balıkların asgari boy ve ağırlık şartlarına uygunluğu, av araçlarında kullanılan ağların göz açıklıkları ile balıkçı gemileri ve gerçek kişilere ait su ürünleri ruhsat tezkereleri incelendi.

Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan İl Müdürü Abdulkadir Akkan, su ürünleri kaynaklarının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Akkan, "Denetimlerimizi yalnızca rutin kontrollerle sınırlı tutmuyor, çapraz ve eş zamanlı denetimlerle sahadaki etkinliğimizi artırıyoruz. Amacımız, su ürünleri kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini sağlamak, balıkçılık sektöründe mevzuata uygun üretim ve ticaret anlayışını güçlendirmektir. Doğal kaynaklarımızı koruyarak balıkçılığın geleceğini güvence altına almak için denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

Adıyaman genelinde gerçekleştirilen denetimlerle su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuata aykırı avcılık ile satış faaliyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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