"Adıyaman Selamlaşıyor" etkinliği düzenlendi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında 'Adıyaman selamlaşıyor' etkinliğini düzenledi. Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde esnafı ziyaret ederek kültürel değerleri deneyimleme fırsatı buldu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında "Adıyaman selamlaşıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planlanan etkinlik il genelindeki tüm okullarda uygulandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki esnafları ziyaret ederek, selamlaşma, nezaket, saygı ve gönül dili gibi kültürün temel değerlerini günlük yaşamın içinde deneyimleyerek öğrenme imkanı buldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü anlayış çerçevesinde öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil; ahlaki, kültürel ve sosyal yönleriyle de bütüncül bir şekilde yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu doğrultuda düzenlenen etkinlikle, toplumsal bağların güçlendirilmesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve öğrencilerin yaşadıkları çevreyle sağlıklı iletişim kurmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Öğrenciler ziyaret ettikleri esnaflarla selamlaşarak onlara kolaylıklar dileyerek bol kazanç temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
