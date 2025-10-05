Adıyaman'da Oto Kurtarıcılar ve Nakliyeciler Kantar Zorunluluğuna Karşı Eylem Düzenledi

Adıyaman'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 1 Kasım'da yürürlüğe sokmayı planladığı, 3 bin 500 kilo ve altındaki araçların kantara girme zorunluluğu kararına karşı, oto kurtarıcı ve nakliye esnafı eylem yaptı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında araçlarıyla konvoy yaparak duruma tepki göstermek isteyen esnaflara polis ekiplerince konvoy izni verilmedi. Yoğun ısrarlara rağmen konvoy yapamayan esnaflar araçlarını Mersin Caddesinde park ederek burada basın açıklaması düzenledi.

Burada oto kurtarıcılar ve nakliyeciler adına konuşarak kantar sistemine tepki gösteren Hakan Şimşek, "Problem, 3.500 kilo altı olan araçların kantara zorunlu tutulması bizi mağdur edecek. Bu araçlar fabrikadan çıktığı zaman şase olarak çıkıyor. Şasesi zaten 2.200 kilo, bunlara karussel eklendiği zaman 3.000 kiloya da ulaşıyor. 3 bin kiloya da ulaştığı zaman şoförüyle birlikte, içindeki eşyayla birlikte 3.200 kiloya zaten varıyor. Yani bir araç 300-400 kiloyla geçmesi lazım. Şimdi 300-400 kilo bu araçların hiçbir işine yaramıyor. Amacımız ya kantarın tonajını yükseltmesi ya da kantar zorunluluğu kaldırılması. Biz devletimizin bize zorunlu kıldığı bütün resmi evraklara sahibiz. Ama bizim sıkıntımız kantar sisteminin devreye alınacak olması. Yani Kantar muaf olursa işimiz yoluna girecek, tekerler dönecek. Biz nakliyeciyiz, oto kurtarıcılarınız, kamyoncuyuz, kamyonetçiyiz. Burada bir emekçiyiz. Kantar zorunluluğu ya kaldırılsın ya da tonajını yükseltmesini istiyoruz sadece dileğimiz bu" diye konuştu. - ADIYAMAN