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Adıyaman'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Adıyaman'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen çalıştayda, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politika önerileri ele alındı. Vali Osman Varol, gençliğin gelecekteki rolüne dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Adıyaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Gençlerin geleceğe dair vizyonlarını ortaya koyması, seslerini duyurması ve önerilerini politika yapıcılarla paylaşması amacıyla düzenlenen çalıştaya, gençlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, akademisyenler, sporcular ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

On bir başlık altında yürütülen çalıştayda, afet ve acil durum yönetimi, dayanıklılık, bilişim, gençlik ve spor projeleri, yaşanabilir dünya çalışmaları ve çevre konuları gibi geniş bir yelpazede gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politika geliştirme önerileri ele alındı.

Çalıştayın önemine değinen Vali Osman Varol, gençlerin bir toplumun en önemli hazinesi olduğunu vurgulayarak, "Gençliğin idealleri ve hayalleri milletimizin geleceğini şekillendiriyor. Devlet olarak gençlerimizin kültür, bilgi ve medeniyet temelleri üzerinde yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençliğe yapılan her yatırımı ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bu anlamlı çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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