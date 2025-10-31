Haberler

Adıyaman'da Depremzede Evleri İçin Başlatılan Projede Sorunlar Baş Gösterdi

Güncelleme:
Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremzede vatandaşların evlerini inşa etmeleri için yaşanan gecikmeler inşaatları durma noktasına getirdi. İnşaat Mühendisleri Odası, finansal süreçteki aksaklıkların barınma sorununu derinleştirdiğini belirtti.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) – Depremzede vatandaşlar için evlerini yeniden inşaa etmek için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nde sıkıntılar yaşanıyor.  Adıyaman başta olmak üzere bazı illerde inşaatlar durma noktasına geldi.

Depremzede vatandaşların kendi arsalarında evlerini yeniden inşa etmelerine imkan sunan Yerinde Dönüşüm Projesi'nde yaşanan sorunlar Adıyaman'da inşaatlar durma noktasına geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Tuncay Kaya, ödemelerin gecikmesi mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

Kaya, yerinde dönüşümdeki finansal sürecin adeta tıkanma noktasına geldiğini belirterek, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 33 ay geçti. Vatandaşlarımız, devletin sağladığı 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi desteğiyle kendi evini yapmaya çalışıyor. Ancak hak ediş ödemeleri 45-50 günü bulan gecikmelerle geliyor. Bu kadar uzun aralıklarla ödeme yapılınca inşaatlar doğal olarak duruyor. Çimento, demir, işçilik fiyatları sürekli artıyor. Bakanlığın bu ödemeleri aksatmadan, düzenli bir takvime bağlaması artık zorunluluktur" dedi.

"Barınma sorunu büyüyor, ekonomik kriz derinleşiyor"

Kaya, gecikmelerin yalnızca bireysel projeleri değil, inşaat sektörünün tüm kollarını da etkilediğini belirterek, "Binlerce inşaat işçisi, ustası, teknik personel ve tedarikçi mağdur durumda. Ekonomi canlanacağına daha da sıkışıyor. Deprem bölgesinde vatandaş hala konteynerlerde yaşıyor. Aradan neredeyse üç yıl geçti ama kalıcı konutların tamamlanmadığı bir ortamda yerinde dönüşüm umut kapısıydı. Şimdi bu kapı da kapanıyor. Barınma sorunu büyüyor, ekonomik kriz derinleşiyor. İnsanlar hem devlet desteğini hem de inancını kaybetmek üzere" diye konuştu.

"Adıyaman 6 Şubat'tan sonra ikinci depremini ekonomik krizle yaşıyor"

Kendilerine yüzlerce başvuru yapıldığını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Temsilciliğimize gelen yüzlerce başvuru var. Müteahhitler ile hak sahipleri arasında büyük bir güven krizi yaşanıyor. Anahtar teslim sözleşmelerde verilen fiyatlar enflasyon nedeniyle geçerliliğini yitirdi. Vatandaş, müteahhidin işi yarım bırakmasından; müteahhit ise alacağını tahsil edememekten endişe ediyor. Bazı projelerde ise ruhsat alınmasına rağmen temel bile kazılmamış durumda. Adıyaman 6 Şubat'tan sonra ikinci büyük depremini ekonomik krizle yaşıyor.

"Vatandaş artık 'Ben yapayım, devlet desteklesin' anlayışına inanmıyor"

Kaya, hasar tespitine itiraz eden ve davalık olan yüzlerce vatandaşın yerinde dönüşüm desteğinden yararlanamadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamlad:

"Mahkemelik dosyası olan hak sahipleri, başvuru süresini kaçırdığı için destek alamıyor. Oysa bu insanlar da aynı depremin mağduru. Bakanlık, bu kişilere de hibe ve kredi desteği sağlamalı. Ayrıca depremde yıkılmamış ama ömrünü tamamlamış yapıların da dönüşüm kapsamına alınması gerekir. Kentsel dönüşüm, sadece yıkılmış binalarla sınırlı olmamalı. Vatandaş artık 'Ben yapayım, devlet desteklesin' anlayışına inanmıyor. Çünkü verilen sözler yerine getirilmiyor. Bu yalnızca binaların değil, güven duygusunun da yıkımıdır. Bu kadar büyük bir felaketin ardından halkın elinden umudu da almak, geleceği çalmak anlamına gelir."

Kaynak: ANKA / Yerel
