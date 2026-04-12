Haberler

Adıyaman'da 1. Etap Çarşı Projesi tamamlanma aşamasına geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremler sonrası başlatılan yeniden inşa sürecinin bir parçası olan Adıyaman 1. Etap Çarşı Projesi'nde incelemelerde bulundu. Proje, kentin ekonomik yaşantısını canlandırmayı ve sosyal alanlar sunmayı hedefliyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen Adıyaman 1. Etap Çarşı Projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında hayata geçirilen proje ile kentin daha sağlam, güvenli ve dirençli yapılarla yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.

Modern mimarisi, estetik dokusu ve fonksiyonel yapısıyla öne çıkan proje; ticari hayatı canlandıracak dükkanları ve sosyal alanlarıyla esnaf ve vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Toplam 70 bin metrekare alanda inşa edilen projede 172 dükkan ve 545 ofis yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'ın ekonomik gücüne katkı sağlanması ve sosyal yaşamın canlandırılması bekleniyor.

Vali Varol, projenin kentin yeniden ayağa kalkışının simgelerinden biri olacağını belirterek, Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

