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Adilcevaz'da kavurucu sıcakta ekmek parası mücadelesi

Adilcevaz'da kavurucu sıcakta ekmek parası mücadelesi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisine rağmen tarlalarda fasulye, pancar gibi ürünlerin bakımını yaparak geçim mücadelesi veriyor. Uzmanlar sıcakta çalışma uyarısı yaparken, işçiler ekmek parası için zorlu şartlarda mesaiye devam ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde geçimlerini sağlayabilmek için tarlalarda zorlu mesailerini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde bunaltıcı seviyelere ulaşmasına rağmen işçiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar güneş altında çalışarak ekmek parası kazanıyor. Adilcevaz'ın verimli tarım arazilerinde fasulye, pancar ve diğer tarım ürünlerinin bakımını yapan mevsimlik işçiler, sıcak havanın çalışma şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade ettiler. Güneşin en etkili olduğu saatlerde bile üretimin aksamaması için çapa yapan işçiler, alın teriyle ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Mustafa Habeş isimli işçi, yevmiye usulü çalıştıklarını, artan sıcaklıklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Geçimimizi sağlamak için bu şartlarda çalışıyoruz. Sıcak çok bunaltıcı ama ekmek paramızı kazanmak zorundayız" dedi.

Uzmanlar ise özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve mümkün olduğunca gölgede dinlenilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak geçim mücadelesi veren mevsimlik işçiler için bu uyarıları uygulamak her zaman mümkün olmuyor.

Kavurucu sıcaklara rağmen üretimin devam etmesini sağlayan mevsimlik tarım işçileri, zorlu çalışma şartlarına rağmen Adilcevaz'da tarımsal üretimin görünmeyen kahramanları olarak emek vermeyi sürdürüyor - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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