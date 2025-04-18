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Adilcevaz'da Hava Isındı, Besiciler Rahat Nefes Aldı

Adilcevaz'da Hava Isındı, Besiciler Rahat Nefes Aldı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 10 gündür etkili olan kar yağışının ardından havanın ısınmasıyla besiciler hayvanlarını meraya salarak rahatladı. Besiciler, soğuk havanın zorluklarını geride bırakmanın sevincini yaşıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havanın ısınmasıyla hayvan sahipleri rahat nefes aldı.

Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde 10 gündür yağan kar, besicilere zor anlar yaşatıyordu. Bugün ise güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla besiciler hayvanlarını meraya saldı. 10 günlük kar esaretinin ardından hayvanlar merada hem otladı hem de güneşle birlikte ısındı.

Musa Baytar isimli besici, 10 gündür hayvanların kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağıllarda olduğunu belirterek, "Yazın topladığımız yem ve otlar tükenmişti, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür bugün havalar ısındı, hayvanlarımızı meraya saldık. Göründüğü gibi hayvanlar karılarını doyuruyor" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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