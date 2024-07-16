Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Pozantı'daki Üreticilere Bal Süzme Makinesi Desteği
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pozantı ilçesinde 14 üreticiye yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi dağıtımı gerçekleştirdi. 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında gerçekleştirilen dağıtım töreninde üreticiler, desteklerden memnuniyetlerini dile getirdi.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pozantı ilçesinde 14 üreticiye yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi dağıtımı gerçekleştirdi.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde Pozantı'da bal üreticilerine yönelik bal süzme makinesi dağıtımı gerçekleştirdi. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında gerçekleştirilen proje bünyesinde 14 üreticiye yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi teslim edildi.
Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek'in katılımı ile gerçekleştirilen bal süzme makinesi teslim töreninde, üreticiler desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADANA