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Adana'nın Tek Kadın Künefe Ustası, 15 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Adana'nın Tek Kadın Künefe Ustası, 15 Kişiye İstihdam Sağlıyor
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39 yaşındaki Zeynep Geyik, 7 yıl önce evini satarak tatlıcı oldu ve şimdi yanında 10'u kadın 15 kişiye iş imkanı sunuyor. Kadınların her işi başarabileceğine inanan Geyik, daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

Adana'da 7 sene önce evini satarak tatlıcı olan 3 çocuk annesi, şimdi yanında 10'u kadın, 15 kişiye istihdam sağlayarak örnek oluyor.

39 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Geyik, ikiz kızları Tuana ve Sena (18) ve 11 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan'ı okula yazdırdıktan sonra okumak istedi. Genç kadın, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, bir yılda ortaokul eğitimini tamamladı. Meslek sahibi olmak isteyen Geyik, daha sonra bir pastacılık bölümüne kaydını yaptırdı. Liseyi de bitiren Geyik, eşinin tavsiyesi üzerine tatlıcı olmaya karar verdi. Mesleği öğrenmek için Gaziantep'e yerleşen 3 çocuk annesi birçok tatlının yapımında ustalaştı. Bu sürede 25 çeşit tatlı türü öğrenen Geyik, Adana'ya geldikten sonra 7 yıl önce evini satıp iş yeri açtı. 3 çalışanla işe başlayan Geyik, şuanda 10'u kadın olmak üzere 15 kişiye istihdam sağlıyor.

"Elemanlarımı kadınlardan tercih ediyorum"

İHA muhabirine açıklamada bulunan Geyik, kadınların istedikten sonra her işi başarabileceğini anlatarak, "Bu işi yapmayı çok istedim. Genelde tatlı tezgahlarında hep erkekler olurdu ama biz o algıyı değiştirdik. Ben Adana'nın tek kadın künefe ustasıyım. Yanımda çalışan kadınlara da hem katmer, hem künefe yapmayı öğretiyorum. Eleman alırken de özellikle kadın olmasını tercih ediyorum" dedi.

"Hedefim daha fazla kadına istihdam sağlamak"

Kadın çalışanlar nedeniyle müşterilerinden de hep olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Geyik, "Bana başaramazsın, yapamazsın diyenlere örnektir benim başarım. Müşterilerimiz de buraya geldiğinde hep kadınları görünce mutlu oluyorlar. Onlardan da güzel dönüşler alıyorum. Bundan sonraki hedefim iş yerimi büyütmek ve daha fazla kadına istihdam sağlamak" diye konuştu.

"Burada çalışmaktan çok mutluyum"

Zeynep ustanın yanında garson olarak çalışmaya başlayan ve daha sonra künefe ustalığına geçen Çağla Leyla, "Bu sektöre girmeden önce organizasyon firmalarında çalışıyordum. Burada garson olarak işe başladım ve ardından Zeynep usta bana şans verdi. Tezgaha geçip iş öğrendim, şuanda künefe ustası olarak çalışıyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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