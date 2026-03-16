Mahallenin bakkal borcunu ödeyip, veresiye defterini yaktı

Adanalı hayırsever, Ramazan Bayramı öncesi bir mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 50 bin liralık borcun tamamını ödeyip veresiye defterini yaktı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'ne giden Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mahalle bakkalındaki veresiye borçları kapatmak için harekete geçti. Bakkala giden Okur, hayırseverlerden aldığı yardımlarla mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi.

Okur, defterde yazan 50 bin liralık borcun tamamı için ödeme yaptı.

Borçların kapatılmasının ardından veresiye defterini alan Okur, defteri yakarak mahalledeki vatandaşların borçtan kurtulduğunu söyledi. Ayrıca bakkal Rıdvan Ariç de iş yerinin girişine, "Hayırseverler tarafından bütün borçlar kapatılmıştır" yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

Bakkal Rıdvan Ariç, "Mahallemizde ihtiyaç sahibi çok insan var. Bu nedenle veresiye borcu da çok oluyor. Borcun ödenmesi çok iyi oldu. Bize de can suyu oldu, toptancılara borcumuz vardı" dedi.

Ogün Sever Okur ise, "Bugün 1 mahallenin daha yüzünü güldürdük. Kapı kapı, mahalle mahalle gezip borçları kapatmaya devam edeceğiz. Bugün Avusturya'dan gelen bir ağabeyimiz ile borçları kapattık. Ramazan ayı tabi ki paylaşım demektir. İnsanlar bu konuda çok duyarlı oldu. Her zaman hayatlara dokunmak anlamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yardım yapmak için Avusturya'dan gelen Uğur Karapençe, "Bize Avusturya'da teslim edilen yardımlarla burada market borçları kapatıp ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz" diye konuştu. - ADANA

