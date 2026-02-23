Haberler

Adana'da 2026'da 4 bin 700 gıda denetiminde, 3 milyon 200 bin lira ceza kesildi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2026 yılında 4 bin 700 firmanın denetlendiğini ve uygunsuz bulunan 34 işletmeye toplamda 3 milyon 200 bin lira ceza kesildiğini açıkladı. Ramazan ayında artan gıda talepleri nedeniyle denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 2026 yılında 4 bin 700 firmanın kontrol edildiğini, uygunsuz görülen 34 işletmeye toplamda 3 milyon 200 bin lira ceza uygulandığını söyledi.

Adana'da Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimler artırıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, gramaj ve üretim şartları kontrol edildi.

Denetimlere katılan Bayazıt, 2026 yılında yapılan denetim ve cezai işlemlere dikkat çekerek, "2026 yılında bugüne kadar 4 bin 700 denetim gerçekleştirdik. Uygunsuz gördüğümüz 34 işletmemize de toplamda 3 milyon 200 bin lira ceza uyguladık" dedi.

Ramazan ayında bazı ürün gruplarında tüketimin arttığını belirten Bayazıt, bu nedenle denetimlerin yoğunlaştırıldığını ifade etti. Bayazıt, "Ramazan ayı içerisinde belli ürün gruplarında tüketim artıyor. Tüketiciler bu ürün gruplarına yöneliyor. Biz de bu ürün gruplarını üreten gıda işletmelerine yönelik denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca ilimiz genelinde fırın denetimlerini yoğunlaştıracağız" diye konuştu.

İl genelinde 17 bin 500 gıda işletmesi bulunduğunu ifade eden Bayazıt, 2025 yılında toplam 37 bin 210 denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimlerde uygunsuz bulunan 630 işletmeye 73 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi. - ADANA

