Adana'da bayram namazı kılındı
Adana'da bayram namazı kılındı.
Ramazan Bayramı namazı için Adanalılar kentteki camilere akın etti. Namaz öncesi dua edildi. Vaaz ve duaların ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı. - ADANA
Adana'da bayram namazı kılındı.
Ramazan Bayramı namazı için Adanalılar kentteki camilere akın etti. Namaz öncesi dua edildi. Vaaz ve duaların ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı. - ADANA
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