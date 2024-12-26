Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

Abdullah Öztürk Akademisi Engelli ve Engelsiz Çocukları Spora Kazandırıyor

Abdullah Öztürk Akademisi Engelli ve Engelsiz Çocukları Spora Kazandırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan Abdullah Öztürk Akademisi, engelli ve engelsiz çocukları sporla hayata kazandırmayı amaçlıyor. Paralimpik masa tenisi dünya şampiyonu Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan akademi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan Abdullah Öztürk Akademisi'nde masa tenisi kurslarına katılan çocuklar, sporla hayata ve topluma kazandırılıyorlar.

Ankara'da engelli ve engelsiz çocukların sporla hayata kazandırılması amacıyla paralimpik masa tenisi dünya şampiyonu Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan bir spor akademisi kuruldu. Akademi, Türkiye'nin farklı noktalarındaki yetenekli çocukları bulmayı amaçlıyor.

"Abdullah Öztürk ülkemize olimpiyat şampiyonlukları kazandırmıştır"

Akademide çocukları spora teşvik ettiklerini anlatan iş adamı Abdullah Tunç, "Şu anda aramızda bulunan Abdullah Öztürk, Türk spor tarihinin yaşayan efsanelerinden. Özellikle engelli bireylerimize örnek olmuş, onların hayata bakış açısını değiştirmiş, evde oturan ve toplum içine çıkmayan engelli anlayışını yıkarak ülkemize olimpiyat şampiyonlukları, dünya ve Avrupa dereceleri kazandırmıştır" dedi.

"Geleceğe umutla bakan nesil yetiştirmek için devam edeceğiz"

Akademinin Abdullah Öztürk gibi nice şampiyonlar yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Tunç, "Topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülke sporunun geleceğine böylesine anlamlı bir miras bırakacağımız için de marka olarak büyük bir gurur ve heyecan duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Nice şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum"

Lider Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya ise şunları kaydetti:

"Yaklaşık 40 yıllık antrenörlük hayatımın en özel ve mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Hayatım boyunca antrenörü ve ağabeyi olmaktan büyük gurur duyduğum sevgili Abdullah Öztürk'ün açtığı şampiyonluk yolunda 'Abdullah Öztürk Akademi' projesi ile nice şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum."

"Türk sporuna hizmet etmenin onurunu yaşayacağım"

Şampiyon sporcu Abdullah Öztürk, "20 yıldır büyük bir gururla ve şerefle ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın birçok noktasında onlarca kez başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadım. Dünya sporunun zirvesi olan Paralimpik Oyunlar'dan herhangi bir uluslararası hazırlık turnuvasına kadar dünyanın birçok noktasında madalya için savaştım. Kariyerimin bu en olgun döneminde Türk sporuna sporculuğumun yanı sıra bambaşka bir alanda hizmet etmenin onurunu yaşayacağım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
img

Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
img

Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Narin Güran davası SON DURUM ne, ceza verildi mi? 27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.