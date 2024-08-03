Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos Limanı'na Ulaştı

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılmak üzere bu sabah saatlerinde Filyos'a ulaşan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'na yanaştı. Protokol gemiyi karşıladı.

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan 7. nesil sonda gemisi Abdülhamid Han, bu sabah saatleri itibariyle Filyos'a ulaştı. Römorkörler eşliğinde limana yanaşan sondaj gemisi, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun karşılama anonsuyla birlikte limana yanaşan gemi, römorkörler tarafından ıslatıldı. Geminin; boğazı geçebilmesi için sökülen 56 metrelik kulesi burada montajlanacak. Gemi limandaki bakım onarım ve montaj çalışmalarının ardından 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek. - ZONGULDAK