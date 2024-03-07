ABD ve Ürdün, Gazze'ye havadan yardım ulaştırdı

ABD ve Ürdün, düzenledikleri üçüncü ortak operasyonla Gazze Şeridi'ne havadan yardım ulaştırdı.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor. ABD ve Ürdün, düzenledikleri üçüncü ortak operasyonla Gazze Şeridi'ne havadan yardım ulaştırdı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "ABD C-130'ları 38 binden fazla öğün yemek bırakarak, Gazze'nin kuzeyine hayat kurtarıcı insani yardım sağladı ve sivillerin kritik yardımlara erişimini mümkün kıldı" denildi. - GAZZE