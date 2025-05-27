AB Bakanları 150 Milyar Euro'luk Savunma Fonunu Onayladı

AB Bakanları 150 Milyar Euro'luk Savunma Fonunu Onayladı
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Avrupa Birliği Bakanları, AB üyeleri için 150 milyar euroluk yeni bir savunma fonunu onayladı. Macaristan'ın çekimser oy kullandığı karar, AB'nin ortak savunma projelerine kredi sağlamak amacıyla borçlanmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) Bakanları, 150 milyar euroluk yeni bir savunma fonu kurulmasını onayladı. Tüm AB üyesi ülkelerince desteklenen karar için Macaristan "çekimser" oy kullandı.

Polonya AB Bakanı Adam Szlapka, AB'nin Rusya'nın olası saldırısı ve ABD'nin Avrupa kıtasına yönelik güvenlik taahhütlerine ilişkin şüpheler üzerine oluşturulan 150 milyar euroluk yeni savunma fonunu onayladığını duyurdu. Kararın önümüzdeki günlerde AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirten Polonyalı Bakan Adam Szlapka "Bunun Polonya'nın AB Konseyi Başkanlığı'nın büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Yalnızca Macaristan'ın çekimser oy kullandığı karar neticesinde oluşturulacak SAFE fonu (Avrupa için Güvenlik Eylemi) ile AB ülkeleri ortak savunma projelerine kredi sağlamak amacıyla AB'nin ortak borçlanmasını kullanacak. Üye ülkelere verilecek krediler Avrupa Komisyonu tarafından alınacak ve AB bütçesinin garantisi altında olacak. Krediler hem askeri teçhizat hem de mühimmat için harcanabilecek, en az iki ülke tarafından sunulan projelere tahsis edilecek. Ancak ilk yıl istisnai olarak bir ülkenin daha önce imzaladığı sözleşmeler için de verilebilecek.

Silah ve mühimmat üreten şirketlerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesinde kullanılacak fonların yüzde 65'i Avrupa, Avrupa Ekonomik Alanı Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Ukrayna'dan gelecek projelere tahsis edilecek. Geri kalan yüzde 35'i ise ABD, Güney Kore gibi üçüncü ülkelerden alınacak silahların finansmanında kullanılabilecek. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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