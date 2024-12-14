Üye Girişi
Haberler
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Ülkesini yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var

96 Yaşındaki Bakkal, 70 Yıldır Köyde Hizmet Veriyor

96 Yaşındaki Bakkal, 70 Yıldır Köyde Hizmet Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesindeki Hisarüstü köyünde 70 yıldır bakkal işleten 96 yaşındaki Mustafa Akarsu, değişen alışveriş alışkanlıklarına rağmen köyde kalıp hizmet vermeye devam ediyor. Faiz uygulamadan geleneksel esnaf anlayışıyla çalışan Akarsu, köy halkının güzel anılarını ve geçmişini yaşatıyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde yaklaşık 70 yıldır bakkallık yapan 96 yaşındaki Mustafa Akarsu, marketlere karşı ayakta durmaya çalışıyor. Hisarüstü köyünde 15 metrekarelik ahşap bakkal dükkanını işleten Akarsu, köyünün ve işinin değişen koşullarına rağmen, aynı yerinde aynı gayretle hizmet veriyor.

Köyde kalmayı tercih etti, bakkal dükkanını kendi elleriyle kurdu

1926 doğumlu olan Mustafa Akarsu, köyünde yaşamayı tercih ederek, gurbete gitmek yerine bakkallık yapmaya karar verdi. Akarsu, 70 yıl önce kendi imkanlarıyla küçük bir yer yaparak burayı bakkal dükkanına dönüştürdü. O günden beri bakkal dükkanını işletmeye devam eden Akarsu, Giresun'dan aldığı bakkal ürünlerini önce deniz motoruyla köy sahiline getirip, sonra sırtında taşıyarak bakkalına ulaştırdığını anlattı. Zamanla katır alarak yük taşıma işini kolaylaştıran Akarsu, köydeki tüm zorlukları aşarak 70 yıldır aynı dükkanını açık tutmayı başardı.

"Parası olan marketlerden olmayan benden alıyor"

Keşap'ın Hisarüstü köyünde bir zamanlar 6 bakkal varken, şimdi sadece kendisinin kaldığını belirten Mustafa Akarsu, "Günümüzde sadece yaz aylarında 800 nüfusa sahip olan köyümüzde bir zamanlar 6 tane bakkal vardı hepsi de iyi iş yapardı. Şimdi bir ben kaldım zamana direnen. Artık herkes çarşıya gidip alışveriş merkezlerinden marketlerden ihtiyacını karşılıyor. Ama ben de işlerimden memnunum. Parası olan çarşıdan peşin alıyor benden de bazen veresiye bazen de peşin alıyorlar. Eskiden hep veresiye verirdik. Hatta fındığa veresiye alanlar bile olurdu. Ben de durumu kötü olanların hesaplarını bile silerdim" dedi.

"Faizcilik yapmayan esnaf en iyi esnaftır"

Mustafa Akarsu, yıllardır esnaflık yaptığı işinde en önemli kuralının, alacağına faiz koymamak olduğunu ifade ederek "Ben 70 yıldır işlettiğim bu bakkalda hiç faiz uygulamadım. Kazanmadım ama huzurlu yaşadım. Faizcilik yapmayan esnaf, gerçek esnaftır. Ben ölünceye kadar bu şekilde devam edeceğim. Benden sonra ne olur, bilemem, belki de bakkalımı işleten olmaz" ifadelerini kullandı.

Keşap'ın Hisarüstü köyünde zamanın zorluklarına ve değişen alışveriş alışkanlıklarına rağmen 70 yıldır bakkallık yaparak hem köy halkına hem de genç nesillere örnek olan Mustafa Akarsu, sadece bir bakkal değil, aynı zamanda köyünün hafızası ve geçmişinin temsilcisi olmaya devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakip düğmeye bastı
img

Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
img

Yıldız futbolcunun annesi babası ve yaşı yalan çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babası yeni bir iddia ortaya attı
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"

Son Dakika Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.