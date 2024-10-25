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90 Yaşındaki Kadının Bahçe Seferberliği: Semt Pazarında Çalışarak Geçimini Sağlıyor

90 Yaşındaki Kadının Bahçe Seferberliği: Semt Pazarında Çalışarak Geçimini Sağlıyor
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Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki Ayşe Bayar, kendi bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri semt pazarında satarak günlük bin lira kazanıyor. Yaşına rağmen çalışmaktan keyif alan Bayar, pazarın sevilen simalarından biri oldu.

Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki bir kadın kendi bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri semt pazarında satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Aydınkavak Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ayşe Bayar, ilerlemiş yaşına rağmen semt pazarında çalışıyor. Bahçesinde ürettiği ürünleri ilçedeki semt pazarına getirip satan yaşlı kadın, pazar yerinin de sevilen siması oldu.

Birbirinden farklı meyve ve sebzeleri satan yaşlı kadın çalışmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Ben bunları üretip pazarda çalışıp satıyorum. Birbirinden farklı ürünler var günlük bin lira kazanıyorum. Sabah erken gelip akşam geç gidiyorum. Çalışmazsam duramıyorum" dedi.

Bir vatandaş ise, "Evde duramıyor kendisi gelip burada ürünlerini satıyor. Kendisine hürmetimiz var" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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