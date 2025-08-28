84 Yaşındaki Mensure Toylan: 'Çalışmak Hayatın Nimetidir'

Aydın Efeler'de yaşayan 84 yaşındaki Mensure Toylan, kendi ekmeğini kazanmak için hala seyyar satıcılık yapıyor. Hayat mücadelesine olan bağlılığı ve çalışkanlığı ile örnek teşkil eden Toylan, gençlere üretmeyi tavsiye etti.

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mensure Toylan, ilerleyen yaşına rağmen halen kendi ekmeğini kendi kazanmaya çalışıyor. Bugün pek çok kişinin çalışmaktan imtina ettiğini oysa çalışıp kazanmanın hayattaki en büyük nimetlerden biri olduğunu belirten yaşlı kadın, 84 yıllık ömründe hep çalıştığını ve sağlığını da çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Aydın Efeler İlçe merkezinde bulunan SGK ve Kadın Doğum ve Çocuk hastanesi önünde seyyar satıcılık yapan Mensure Toylan, kendi yaptığı hamur işlerini yapıp satarak kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Eşinden kalma emekli aylığı olduğunu ancak buna rağmen boş durmayıp çalıştığını belirten yaşlı kadın, günümüz gençliğinin en büyük sıkıntısının 'üretmenden tüketmek' olduğunu söyledi.

Akşehir'de doğup büyüdüğünü ve anne-babasını kaybedince 1979 yılında o dönem Aydın'da memur olan abisinin yanına geldiğini belirten Mensure Toylan, "Çocukluğumda büyüklerimden hamur işlerini öğrenmiştim. Bizim çocukluğumuzda her kız yufka açar börek, çörek yapmasını bilirdi. 1988 yılında evlendim. Evliliğim süresince terzilik yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştım. Eşim 2017 yılında vefat edince emekli maaşı bana kaldı. Ancak ben hayat mücadelesine bırakmadım. Terzilik işi fabrikasyon üretime dönünce yufka açıp börek çörek yaparak satmaya başladım. Kimseden bir şey istemiyorum. Sağlığım elverdikçe kendi çapımda çalışıp üretmeye devam etmek istiyorum. Sağlıklı olan herkesin de sadece kazanç için değil sağlığını koruması için çalışmasını tavsiye ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
